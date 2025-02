Thesocialpost.it - Nato, il monito degli USA all’Europa: più soldi per la difesa

Washington alza la pressione sugli alleati europei: «Lo Zio Sam non diventerà lo Zio fesso». Il vertice dei ministri dellasi è chiuso con un messaggio inequivocabile da parteStati Uniti, che esortano l’Europa ad aumentare drasticamente la spesa per lae a sostenere con maggiore impegno l’Ucraina.Trump tratta con Putin, l’Europa esclusaMentre lachiede più investimenti, il presidente americano Donald Trump porta avanti negoziati diretti con Vladimir Putin, escludendo di fatto l’Unione Europea. La reazione di Bruxelles non si è fatta attendere. Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo, ha ribadito che «non c’è pace senza Ucraina e senza Ue», sottolineando che la sicurezza europea è strettamente legata all’esito della guerra.Anche la portavoce della Commissione Europea ha riaffermato che «nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina», un chiaro segnale di insofferenza verso un possibile accordo bilaterale tra Mosca e Washington che ignori gli interessi europei.