Lapresse.it - Nato: Hegseth, Ue investa in Difesa, presenza Usa non sarà per sempre

Milano, 14 feb. (LaPresse) – “I Paesi europei devono investire ora nella, perché non è possibile dare per scontato che ladegli Stati Uniti nel continente durerà per”. Lo ha detto Pete, segretario alladegli Stati Uniti, in conferenza stampa a Varsavia, dopo un incontro con il ministro delladella Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Lo riporta l’agenzia Pap.