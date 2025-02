Oasport.it - NASCAR, Daytona 500: la ‘The Great American Race’ apre il campionato 2025

Inizia dacome da tradizione la stagionedellaCup Series. Ci sarà da divertirsi nel primo dei trentasei impegni previsti anche quest’anno per la più importante categoriaa riservata alle stock car che si concluderà a novembre con il Championship 4 di Phoenix in Arizona.Tutto può succedere questo week-end nella, il nome con cui viene denominata la 500 Miglia che ha sempre aperto la stagione agonistica della. Sarà un fine settimana particolarmente intenso in vista di una competizione che di fatto vale come una singola stagione.Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), ancora senza titoli in carriera, è l’osservato speciale con tre affermazioni all’attivo. Il nativo di Tampa (Florida) ha la chance di raggiungere il primato di Cale Yarborough (1968, 1977, 1983, 1984) e quindi di staccare definitivamente tre stelle della serie come Dale Jarrett (1993, 1996, 2000), Jeff Gordon (1997, 1999, 2005) e Bobby Allison (1978, 1982, 1988).