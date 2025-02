Spazionapoli.it - Napoli, retroscena shock su Osimhen a gennaio: la rivelazione che coinvolge anche Kvaratskhelia

CalciomercatoUltimissime –clamoroso su Victore Khvicha, raccontato in diretta: cos’è successo aPer il calciomercatoultimissime arrivano direttamente dalla nuova puntata de La Repubblica del Pallone, vodcast che va in onda sul sito e sul canale YouTube di Repubblica. A raccontare unche ha del clamoroso, il collega Giulio Cardone, che si è concentrato su Victore Khvicha.Il nigeriano, è attualmente in forze al Galatasaray dopo le enormi difficoltà per farlo partire in estate. Mentre il georgiano ha lasciato i partenopei circa un mese fa per approdare al Paris Saint Germain. Quest’ultimo si è trasferito a titolo definitivo, mentre l’ex Lille tornerà in azzurro a fine stagione e la società dovrà tentare di piazzarlo per incassare una cifra utile da reinvestire sul mercato.