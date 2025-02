Terzotemponapoli.com - Napoli, Olive: “Modulo? Continuerei con il 4-3-3”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildomani sera alle 18.00 affronterà ancora una volta la Lazio di Baroni all’Olimpico. Renato, ex centrocampista degli azzurri, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.: “Fortunatamente fa solo il campionato”“E’ un periodo un po’ sfortunato, ma sapevamo che poteva succedere nel corso del campionato. La rosa delnon è competitiva per tutte le competizioni, ma fortunatamente fa solo il campionato, ora si sta trovando in difficoltà, ma si è sempre dimostrata all’altezza della situazione.