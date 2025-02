Anteprima24.it - Napoli Obiettivo Valore, polemica su norma salvataggio. Valente: “Non è per loro, risolto cortocircuito”

Tempo di lettura: 3 minutiC’è chi la chiama‘salva’, perché scongiurerebbe una valanga di ricorsi contro le notifiche di. Sui poteri della società di riscossione comunale, pende infatti un giudizio in Cassazione. Un emendamento in Senato al Dl milleproroghe, votato da centrosinistra e centrodestra, ne mette però in sicurezza gli atti. Grazie alla modifica, sono infatti da considerarsi legittimi, perché emessi in luogo dell’aggiudicatario. Nel caso di Nov, è Municipia spa, vincitore dell’appalto al Comune di. L’appaltatrice ha poi costituito una società di scopo, appunto Nov. E a questa ha trasferito la concessione, con l’affidamento dellle attività di riscossione.Secondo l’emendamento, Municipia dovrà comunque garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate dalla società di scopo.