Serieanews.com - Napoli, Lukaku e Simeone due facce della stessa medaglia: lo strano destino che li lega

Leggi su Serieanews.com

, Romelue Giovanni, unoche li accomunadue: loche li– SerieAnewsUno dei grandi colpi dell’estate napoletana insieme a McTominay: ci riferiamo a Romelu, il centravanti voluto fortemente da Antonio Conte per il suo. Il bomber belga è una sorta di fedelissimo per il tecnico salentino: l’esperienza in comune al Chelsea ha creato unme quasi indissolubile, con una Premier League vinta in comune.Da lì una vera e propria unione che ha spinto Conte a volere il bomber belga anche nelle stagioni vissute all’Inter. Un centravanti formidabile che in nerazzurro è stato decisivo per la vittoria dello scudetto. Big Rom, d’altronde, è un finalizzatore preciso, un cecchino infallibile ma anche un perfetto uomo squadra.