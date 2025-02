Napolipiu.com - Napoli, la protesta degli ultras contro le critiche al tifo “occasionale”

Leggi su Napolipiu.com

, laleal”">La contestazione delorganizzato azzurro nei confronti delle recentialprosegue con azioni visibili in tutta la città. Dopo il comunicato diffuso nella serata di ieri, alcuni esponenti delle Curve A e B hanno affissostriscioni in vari punti diper ribadire il proprio dissenso.La tensione è nata dalle numerose polemiche sollevate da una parte dellaseria, quella cosiddetta “”, accusata di aver amplificato, insieme alla stampa, il clima negativo attorno alla squadra. Il messaggio esposto dagliè chiaro e diretto, evidenziando il disprezzo per chi – secondo loro – critica ilin maniera eccessiva, alimentando malumori e divisioni.Il momento della squadra resta delicato, con ilche cerca di ritrovare continuità in campo mentre la frattura tra diverse anime dellaseria continua a emergere.