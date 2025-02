Spazionapoli.it - Napoli, finalmente un gioia per Conte: c’è l’annuncio

Calcio notizie – In casa, dopo l’infortunio di David Neres, bisogna registrare unauna buona notiziaDopo aver pareggiato contro Roma ed Udinese, di fatto, ilha di fronte a sé un’altra gara molto importante. Gli uomini di Antonio, infatti, giocheranno domenica contro la Lazio di Marco Baroni.Proprio i biancocelesti hanno sconfitto a dicembre per ben due volte il: Coppa Italia e campionato. Il team partenopeo, vedi anche il ko di David Neres, si presenterà un po’ cerottato allo Stadio Olimpico. Tuttavia, lo stesso Antoniopuò esultare per una notiziapositiva., Antonio: “Buongiorno giocherà con la Lazio”A darla, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani, è stata lo stesso tecnico pugliese:“Se Buongiorno giocherà contro la Lazio? Sì, giocherà”.