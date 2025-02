Spazionapoli.it - Napoli, Conte sorride: un titolare rientra prima del previsto. Ecco quando sarà in campo

Calcio Ultimissime – Unpotrebbere anticipatamente dall’infortunio, splendida notizia perdi nuovo inPer ilcalcio ultimissime arrivano dall’infermeria, con uno degli infortunati che potrebbere in anticipo in. Antoniospera di poter recuperare il proprio titolarissimo nel più breve tempo possibile, data la fortissima emergenza nella quale si ritrova in questi giorni. Contro la Lazio, infatti, il tecnico leccese dovrà fare a meno di Olivera, Spinazzola e Neres.L’intera fascia sinistra delè ferma per infortunio e nella trasferta dell’Olimpico, il mister starebbe valutando un cambio di modulo. Un possibile ritorno alla difesa a 3 con un centroa 5 e l’attacco composto da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori.