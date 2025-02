Anteprima24.it - Napoli, Conte e gli infortuni: “Bisogna cercare di trovare una soluzione”

Tempo di lettura: 2 minuti“Gliportano a scelte quando colpiscono determinati ruoli,diunacercando di sfruttare al massimo le qualità. Non chiederò mai a un calciatore di fare una cosa che non ha mai fatto o non fa da tempo, cercheremo die mettere l’abito giusto”. Lo ha detto il tecnico delAntonio, prima della trasferta sul campo della Lazio dove mancheranno gli infortunati Olivera, Neres e Spinazzola. “Ci sarà l’opportunità – ha detto– per chi finora non ha giocato tanto. Mettiamo un vestito nuovo mettendo i calciatori in una posizione buona per le loro caratteristiche e per dare una aiuto alla squadra. Raspadori? C’è chi ha meno minuti non giocando noi in Europa. Se le cose vanno bene ho confermato sempre l’11 titolare cambiando se ci sonoo se qualcuno è uscito per il mercato.