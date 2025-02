Anteprima24.it - Napoli, altra vittima della strada: uomo investito e ucciso a Miano

Tempo di lettura: < 1 minutoUn'. Stavolta è la periferia nord, il teatro di un investimento mortale. Stasera undi 68 anni ha perso la vita in via Caprera, a, nella zona del Rione San Gaetano.Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe statoda una Fiat Panda. Il 68enne è deceduto sul colpo, a causa del violento impatto.Sul posto sono intervenuti gli agentiPolizia Municipale, per effettuare i rilievi, e ricostruire la dinamica dell'incidente.