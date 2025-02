Ilrestodelcarlino.it - ’My Fabolous Family’. Antonelli in mostra

Allo Spazio Picca, piccolo prezioso scrigno di cultura visiva contemporanea, nel cuore di Pesaro, domani, alle ore 18, inaugura ladell’artista fermano Gianluigi. Il progetto espositivo, curato da Elisa Di Domenicantonio e Giuseppe Tomasello con un testo critico di Roberta Ridolfi, ruota su due perni emotivi che afferiscono al vissuto dell’artista e che hanno contribuito allo sviluppo della sua parabola creativa. "MyFamily" è una serie di lavori dedicati a tutti coloro che sono entrati nella sfera emotiva dell’artista, di questo ciclo di lavori fanno parte le persone reali che interagiscono e che hanno interagito con la sua vita, come amici, critici d’arte ed affetti stretti, ma anche grandi artisti del passato, come ad esempio Piero della Francesca, o contemporanei come Frank Stella, che hanno in qualche modo influenzato e nutrito la poetica dell’artista.