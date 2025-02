Tvzap.it - Musica in lutto, addio al volto storico dell’orchestra di Sanremo: lottava da tempo con una malattia

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane. Nata nel 1905, fa parte delle 12 Istituzioni Concertistico Orchestrali (I.C.O.) riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Liguria. Dal 2003 ha acquisito la natura giuridica di Fondazione. In queste ore è stata colpita da un terribile lutto: un suo ex componente è morto a 68 anni dopo aver combattuto per anni contro una brutta malattia. Musica in lutto a Sanremo: morto a 68 anni Giorgio Cocilovo: ex membro dell'orchestra di Sanremo. Un terribile lutto ha colpito in queste ore l'Orchestra Sinfonica di Sanremo: un suo ex componente, Giorgio Cocilovo, è morto a 68 anni dopo aver lottato per anni contro una brutta malattia.