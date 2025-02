.com - Musetti, tutto facile a Buenos Aires: Moutet battuto. Sorride anche Arnaldi

(Adnkronos) – Buona la prima per Lorenzo. All’esordio nell’Atp di, il tennista azzurro haagli ottavi di finale il francese Corentin, numero 66 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3., reduce da un finale di stagione non brillantissimo, ha iniziato bene il nuovo anno, ritrovando la forma migliore e riuscendo a esprimere un buon livello di tennis. La partita conè stata senza storia. Il francese non è mai riuscito a reggere il ritmo imposto da, che ha variato molto il proprio gioco per non dare punti di riferimento all’avversario ed è riuscito a conquistare il primo parziale con un netto 6-2. Il copione non è cambiato nel secondo set, terminato 6-3. Ora ai quarti di finale l’azzurro sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez.Matteo