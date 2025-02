Musetti ai quarti di Buenos Aires tutto facile contro Moutet Arnaldi avanti a Delray Beach battuto Tien

Leggi su Sportface.it

Arrivano buone notizie dagli italiani impegnati nei tornei Atp nella notte: in particolare, Lorenzoha superato in due set aCorentin, in una partita di fatto senza storia. Il tennista di Carrara, infatti, si è imposto con un agevole 6-2 6-3, guadagnandosi l'accesso aidi finale del torneo sulla terra argentina. Rimanendo nel continente americano, ma spostandoci negli Stati Uniti, a, anche Matteoha ottenuto una vittoria, anche se più sofferta,il padrone di casa Learnerper 7-6(4) 4-6 7-6(1). Anche in questo caso, la vittoria è valsa all'azzurro il passaggio aidi finale.

Lorenzo – Foto Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COMaidi, nessun problemaIl primo set, di fatto, non è mai in discussione, conche si dimostra efficace in risposta e rischia soltanto nel quinto game, dove deve annullare due palle break.