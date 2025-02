Ilgiorno.it - Muore a 7 anni. Raccolta fondi per la famiglia

È distrutta ladel piccolo Samarjot Singh, 7, di origine indiana, ma nato in Italia, e residente a Cologno al Serio dal 2018 con mamma, papà e un fratellino più grande di un anno: se l’è portato via un male incurabile che ha spento per sempre il suo sorriso. Era malato da tempo e lo aveva costretto in un letto dell’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo da cinque mesi. I medici hanno tentato l’impossibile ma non sono riusciti a strapparlo alla morte, sopraggiunta lunedì. Ieri alla casa del commiato a Bergamo si è svolta una veglia. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Cologno al Serio, Chiara Drago, l’assessore all’Istruzione Lara Maccarini e la dirigente scolastica Manuela Nicosia. "Ho sentito il padre, disperato, e ho manifestato la vicinanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità – ha raccontato Drago –.