Movimento Indipendenza Sicilia | avevamo ragione noi sulla pace in Ucraina

Ilinterviene sul nuovo scenario geopolitico in, commentando l’iniziativa del presidente Donald Trump che, secondo quanto riportato, avrebbe aperto un negoziato diretto con Vladimir Putin. Ilsottolinea come questa mossa confermi la posizione che da tempo sostiene attraverso il Comitato Fermare la Guerra, ovvero la necessità di una soluzione diplomatica invece di un conflitto prolungato.Secondo la nota diffusa, l’accordo prevederebbe che Kiev rinunci all’ingresso nella NATO e ceda a Mosca i territori abitati da popolazioni filo-russe in cambio di garanzie di sicurezza da parte della Russia. Zelensky, informato a decisioni già prese, avrebbe riconosciuto che il solo supporto europeo non è più sufficiente per continuare il conflitto.Ilevidenzia come l’Unione Europea e la NATO siano state escluse dalle trattative, smentendo così la linea adottata dai vertici europei, compresa la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen.