361magazine.com - ¡Movida! di Coincasa: la nuova collezione che porta l’anima del Mediterraneo in casa

Leggi su 361magazine.com

Il sole caldo della Spagna, il fascino rilassato di Ibiza e un mix irresistibile di colori, texture e tradizioneLaestate 2025 di! è un viaggio sensoriale tra l’energia vibrante dell’Andalusia e l’eleganza minimal dell’isola bianca, trasformando ogni ambiente in un’esperienza da vivere con passione.Ibiza: minimalismo naturale e dettagli bohémienSe il tuo sogno è un rifugio raffinato e rilassante, la linea ispirata a Ibiza fa per te. Legno, juta, lino e cotone incontrano intrecci artigianali, frange e pompon, creando ambienti luminosi e accoglienti. Le palette neutre si arricchiscono di tocchi geometrici e astratti, ispirati ai movimenti artistici che da sempre animano l’isola.caliente della Spagna nei dettagli decorativiDall’altra parte, laesplorapiù vivace delcon ceramiche dipinte a mano, motivi ornamentali rivisitati in chiave contemporanea e tessuti dai colori accesi.