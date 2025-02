Lanazione.it - Motori scatenati al Terra Valle del Tevere: 69 equipaggi e 23 vetture a darsi battaglia

già caldi per il Rallydelche domani e domenica vedrà 69in arrivo da tutta Italia sfisugli sti di Sansepolcro, Anghiari e Civitella. Un evento organizzato da Scuderia Etruria per automoderne e storiche, che saranno protagoniste dell’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano RallyStorico. In gara anche gli aretini Massimo Squarcialupi, Orazio Droandi, Davide Bartolini, Daniele Segantini, Luigi Caneschi che correrà insieme al figlio Guglielmo. Sono 23 leattese allo start del confronto storico, il Rally Storicodel. A regalare la prima performance, sulle prove speciali in programma, sarà il sammarinese Bruno Pelliccioni. Il driver, che avrà il numero uno sulle fiancate della sua Ford Escort di 3° Raggruppamento, è pronto ad interpretare un impegno che lo contrapporrà agli altri esponenti del tricolore.