Mostra sulle foibe | il Comitato 10 Febbraio risponde alle provocazioni socialiste

Roma, 14 feb – Alla sinistra il “Giorno del Ricordo” proprio non va giù. E no, non solo a quella italiana. Ma anche alla sinistra europa. È notizia di un paio di giorni fa: nove eurodeputati socialisti sloveni e croati hanno chiesto a Roberta Metsola – presidente dell’Eurocamera – l’annullamento dellain ricordo delleorganizzata da Fratelli d’Italia al Parlamento europeo. Un contenuto definito “preoccupante e controverso”. La risposta del10, associazione di promozione sociale che dal 2005 difende e diffonde la cultura italiane delle terre giuliane e dalmate e che sostiene l’evento culturale, non si è fatta attendere., la risposta del10“Nellei comunisti ci buttarono anche i vostri connazionali”: inizia così la risposta del10ai parlamentari socialisti di Croazia e Slovenia che hanno scritto una lettera per richiedere la rimozione della suddettastita a Strasburgo.