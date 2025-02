Dayitalianews.com - Mosca tuona contro Mattarella per il parallelismo tra Russia e Terzo Reich: “Invenzioni blasfeme”

Una decina di giorni fa Sergiotenne un discorso all’Università di Marsiglia, facendo un paragone molto forte tra le aggressioni dele l’attacco dellaall’Ucraina.Le parole diIn quell’occasione il presidente della Repubblica Italiana fece un salto indietro nella storia di quasi un secolo, ricordando come fenomeni di carattere autoritario, come i regimi dispotici e illiberali del fascismo e del nazismo, presero il sopravvento in alcuni paesi. Poi l’affondo più duro del suo intervento: “Anziché la cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto delin Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”.La risposta rabbiosa del CremlinoParole dure quelle diche hanno colto nel segno e che hanno provocato un’aspra reazione del Cremlino, affidata a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri diche ha parlato di “paralleli storici oltraggiosi e palesemente falsi tra la Federazione Russa e la Germania nazista” e di “”.