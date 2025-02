Ildifforme.it - Mosca definisce parole di Mattarella “invenzioni blasfeme” e Meloni frena: “Insulti a Italia intera”

Il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio, all’Università di Marsiglia, ha avuto una conseguenza piuttosto particolare. A quasi 10 giorni dalledel Capo di Statono, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito “” quelle pronunciate da, chiarendo che i suoi paralleli storici sarebbero “oltraggiosi e palesemente falsi“. Il riferimento è ad un passaggio del discorso del Presidente, in cui l’invasione russa dell’Ucraina viene paragonata ai progetti del Terzo Reich in Europa nel XX secolo. “È strano sentire talidal presidente dell’, un Paese che conosce per esperienza diretta cos’è il fascismo“, ha dichiarato Zakharova, sottolineando come sia stato conosciuto però in maniera differente rispetto alla Russia, che ha subito un attacco durissimo da parte della Germania di Hitler.