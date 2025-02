Lettera43.it - Mosca contro Mattarella: «Invenzioni false e blasfeme sulla Russia»

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha duramente criticato le dichiarazioni di Sergio, definendole «». Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, la diplomatica russa ha contestato il discorso tenuto dal Capo dello Stato il 5 febbraio all’Università di Marsiglia, in cui ha accostato l’operato dellain Ucraina alla Germania nazista. Il presidente della Repubblica, descrivendo la situazione odierna come molto simile a quella degli anni Trenta precedente al conflitto mondiale, disse che allora «anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura».Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo (Getty).