Ilfoglio.it - Mosca contro Mattarella: "Invenzioni blasfeme sulla Russia". Meloni: "Insulti che offendono l'intera nazione”

Alla 61ma Conferenza di Monacosicurezza, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 5 febbraio – alla cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall’Università di Aix-Marseille, a Marsiglia – aveva paragonato l'aggressione diall'Ucraina al progetto autoritario del Terzo Reich. Le parole del presidente italiano sono "oltraggiose e", ha accusato Zakharova. “Mattarella ha tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra lae, come ha detto, la Germania nazista, mentre chiedeva che il fallimento della politica occidentale di 'appeasement' alla fine degli anni '30 venisse presa in considerazione nel negoziare la risoluzione del conflitto in Ucraina.