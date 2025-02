Ilrestodelcarlino.it - Morto a 91 anni Bruno Sacchini. Scrisse il dizionario del dialetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cordoglio ha suscitato a Savignano sul Rubicone nel mondo dell’imprenditoria e della cultura la scomparsa di, 91, che nel 2022 aveva pubblicato la quarta edizione del primodiromagnolo come si parla e si scrive a Savignano e dintorni. Una novità assoluta per la città. Unche ancora oggi è richiesto., nato a Brescia il 4 gennaio 1934 da padre romagnolo di Canonica di Santarcangelo e madre bresciana, trascorre l’infanzia a Mercato Saraceno e dall’età di 14abitava a Savignano sul Rubicone. Geometra come il padre,ha svolto la libera professione e poi si è occupato di macchine agricole. Ildeldi Savignano, ultima edizione, 833 pagine, è stato il suo quarto. Sempre lo stesso, ma ogni volta ampliato.