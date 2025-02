Lanazione.it - Morti nelle Rsa: “Mia mamma è stata male, non ci hanno detto niente”

Firenze, 14 febbraio 2025 – “Mianon èbene lunedì e martedì, ha avuto problemi intestinali”. Non nasconde la sua preoccupazione una signora di Pelago, dopo aver fatto visita alla madre anziana, come fa ogni giorno, nella Rsa di Monsavano. È lì che sarebbe scoppiato il focolaio di sospetta tossinfezione alimentare. Il lotto dei pasti ’incriminato’ è partito dal centro di cottura della struttura in via Fortuna, attualmente chiuso alla luce delle criticità riscontrate, per poi arrivare sulle tavole di altre tre strutture del gruppo. Domenica sera i primi sintomi. Il bilancio è di 114 casi di gastroenterite (diarrea e vomito) su 173 ospiti complessivi, tre i. Due di loro risiedevano nella Rsa ’Villa Desiderio’ di Settignano, il terzo proprio nella ’Monsavano’ Pelago. Eppure, il giorno dopo la notizia dei decessi, la percezione che si ha dall’esterno è chestrutture la vita scorra come di consueto: familiari in visita che entrano ed escono, fornitori e ditte di pulizia fanno il loro lavoro.