Anteprima24.it - Morte di Francesco Pio, il cordoglio del sindaco e della Pro Loco di Paupisi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo le note stampa didelProdidopo ladel giovanePio.“Il nostroPio era un giovane straordinario, pieno di sogni e di speranze. Ha sempre partecipato attivamente alla vitanostra comunità, era parte attivaProdi, dove ha ricoperto tra l’altro la carica di componente del Consiglio Direttivo. La prematura scomparsa del caroPio ha avvolto nell’incredulità e poi nel silenzio il paese e non ci sono parole per esprimere il dolore che noi tutti stiamo provando.Pio, una persona sincera, premurosa, instancabile, uno dei pilastri di questa grande famigliaProper la quale è stato un grande punto di riferimento. Viene a mancare soprattutto un amico speciale per noi e per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo.