Ilgiorno.it - Moreschi, speranza per Vigevano: proposta di acquisto del marchio da una società italo-sudafricana

(P, 14 febbraio 2025 – Un nuovo calzaturificio in città. Potrebbe essere questa l’eredità della, una delle griffes più importanti della calzatura italiana, dichiarata fallita lo scorso luglio. Ladei promotori, la cui identità per il momento non è stata resa nota, è contenuta nelle 13 pagine dell’istanza che il curatore fallimentare Paolo Gorgoni ha inoltrato alla dottoressa Mariaelena Cunati, il giudice delegato del Tribunale di Pavia che ha autorizzato la pubblicazione dell’offerta che costituirà la base d’asta per l’acquisizione del, i materiali e il negozio di Milano per la somma di un milione e 800 mila euro. Da quello che trapela laè stata avanzata da unaitaliana che ha un socio finanziatore sudafricano e che, da sempre attiva nella commercializzazione delle scarpe, adesso vorrebbe anche effettuare la produzione.