Moratti ricorda: «L'acquisizione dell'Inter fu una questione di amore. Ronaldo il più forte avuto ma mi innamorai di un altro calciatore. Inzaghi ha saputo fare una cosa difficilissima»

di RedazioneLo storico presidente, Massimo, ha voluto dire la sua a trent’anni dalla data della sua acquisizione del clubIntervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione dei 30 anni dalla data del suo acquisto, l’ex presidente Massimoripercorre le principali tappe della sua presidenza, svelando alcuni aneddoti.L’ACQUISTO– «Fu una semplicissimadie di tifo. La prima andò bene, 1-0 a Brescia, anche perché era da un po’ che non si vinceva».L’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS NEL 2009 – «Mi arrabbiai dopo l’eliminazione del 2009 in Champions. Mi trovai davanti facce rassegnate che dicevano ‘tanto in Europa va così’, ma scherziamo?».I CALCIATORI PIÙ FORTI AVUTI E QUELLI A CUI SONO MAGGIORMENTE LEGATO – «Il piùche hoè stato