Ilgiorno.it - Monza, blatte in negozio e sottoscala adibito a cucina-dormitorio: chiuso locale etnico

, 14 febbraio 2025 -, lavoratori in nero e untrasformato in, droga nei servizi igienici e una banda di ragazzi allontanati perché disturbavano i clienti e che tornano a vendicarsi con un sasso in mano e picchiano il vigilante. La Poliziadi, durante il controllo di vari esercizi commerciali in centro città, ha ispezionato un, scoprendo la presenza died è quindi stato necessario richiedere l'intervento degli ispettori di Ats Igiene Alimenti e di Ats Igiene pubblica. Al termine del controllo più accurato, la decisione di chiudere ilper mancanze igienico-sanitarie. Il titolare è stato inoltre sanzionato per non avere mai segnalato agli organi competenti l'inizio dell'attività, per la mancata registrazione sanitaria e per la mancata osservanza dell'obbligo di fare sottoporre ila una preventiva ispezione.