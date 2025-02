Lanazione.it - Montevarchi. Inaugurata stamani la tre giorni del cioccolato

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Il profumo avvolgente delsta per invadere piazza Varchi. Questa mattina ha preso il via la prima edizione di "Choco Varchi", la Festa delartigianale che per tretrasformerà il centro storico in un paradiso per gli amanti del cacao, organizzata dal Comune di. Laboratori, degustazioni e spettacolari show cooking animeranno la fine settimana più dolce dell'anno, con eventi dedicati a grandi e piccoli. Già dalle 10.00 di, infatti, gli stand hanno aperto i battenti per accogliere le scuole primarie e secondarie dei tre Istituti comprensivi della città, offrendo agli studenti una dimostrazione del processo di lavorazione del, dalla fava di cacao al prodotto finito. A guidare i visitatori in questo viaggio sensoriale sarà poi il giornalista Stanislao Liberatore, che commenterà tutti gli show cooking dell'evento e condurrà le degustazioni diin abbinamento ai vini.