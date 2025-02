Montagna Produttiva, entra nel vivo il progetto dei Comuni cilentani con l’Ente Parco

Leggi su Ildenaro.it

Esplorare e valorizzare una risorsa preziosa che lega i territori, non solo geograficamente ma anche culturalmente ed economicamente, per (ri)scoprire le opportunità di un naturale e unico volano di crescita e di sviluppo delle aree interne nel terzo millennio. È l’obiettivo delche vede per la prima volta 6della provincia salernitana conNazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni riuniti per gestire insieme un bene pubblico che li collega indissolubilmente: laSerra.ILLa scoperta della multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali è il filo conduttore dela cui partecipano, con, il Comune di Gioi, il Comune di Moio della Civitella, il Comune di Orria, il Comune di Perito, il Comune di Salento, il Comune di Stio accomunati, oltre alla prossimità geografica, anche da una forte coesione legata ad un comune passato: infatti “Serra” è il luogo che storicamente riva nell’Antico Stato di Gioi, costituitosi nel 1515, in cui rivano oltre all’omonimo paese anche gli attualidi Moio, Orria, Perito e Salento.