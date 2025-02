Riminitoday.it - Mondo della musica in lutto, addio alla "signora" del jazz. "Ora canti fra gli angeli con la tua voce unica"

La comunità di Bellaria Igea Marina è inper la scomparsacantante Monia, si è spenta a 50 anni dopo aver combattuto per lungo tempo una brutta malattia. Era conosciutissima non solo nella sua Bellaria ma in tutta la Romagna: era una apprezzata cantante die swing.