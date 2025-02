Notizie.com - Mondo della F1 sbalordito, Alonso come non lo avete mai visto

Fernandoed una novità che ha sconvolto ilFormula 1: il pilota spagnolo si è mostrato in un modo ineditoDalla Formula 1 al Wec, passando per l’Indy500 fino alla Dakar. Fernandoed ildelle corse sono una cosa sola, praticamente da sempre. Il pilota spagnolo si appresta a vivere una stagione ambiziosa con l’Aston Martin di Lawrence Stroll, con cui è sotto contratto fino a fine 2026.F1non lomai(Ansa) – Notizie.comLa 22esima stagione in Formula 1, a 43 anni, con un talento che è ancora sotto gli occhi di tutti. Rimane il grosso rimpianto di non aver impattato positivamente durante la sua esperienza in Ferrari dove, adesso, è arrivato il momento di Lewis Hamilton. Restano in bacheca due titoli mondiali, con la Renault di Briatore, nel 2005 e nel 2006, stoppando l’egemonia Ferrari che vide dal 2000 al 2004 trionfare Michael Schumacher.