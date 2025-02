Today.it - Mondiali sci 2025 Saalbach, oggi gigante maschile: a che ora e dove vederlo in diretta

Leggi su Today.it

Prosegue lo spettacolo aidi sci di, venerdì 14 febbraio, si disputa il.L'elvetico Marco Odermatt, campione del mondo in carica in questa specialità, dopo l'oro in SuperG è nuovamente il grande favorito. L'Italia, dopo lo splendido oro di Federica.