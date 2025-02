Lanazione.it - Modello Red 2024: tutto quello che c’è da sapere sulla dichiarazione dei redditi per i pensionati

Firenze, 14 febbraio 2025 – Entro il 28 febbraio 2025, iche ricevono prestazioni assistenziali aggiuntive dall’Inps, come l’integrazione al minimo, sono tenuti a presentare ilRedrelativo aipercepiti nel 2023. E’ possibile farlo anche attraverso ilprecompilato, documento che contiene già alcuni dati forniti dall’Inps e che deve essere semplicemente validato dall’utente. Sono tenuti a presentare ilRed, tra gli altri, i percettori delle pensioni superstiti, che in Toscana, al, sono oltre 15mila, per un importo medio mensile di 890 euro. Cos’è ilRed e chi deve presentarlo? IlRed è unache idevono trasmettere annualmente all’Inps per certificare il proprio reddito, essenziale per il calcolo di prestazioni variabili come la pensione di reversibilità o l’integrazione al minimo.