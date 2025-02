Ilgiorno.it - Mobilitazione in Dupon, stipendi in ritardo e premio non erogato: “Vogliamo certezze”

Badia Pavese (Pavia), 14 febbraio 2025 – Quando ieri mattina sono arrivati davanti alla fabbrica, hanno trovato i cancelli chiusi. Sono rimasti fuori gli operai della, azienda che produce cialde per i gelati. Assunti da una srl che lavora per l’azienda, da alcuni mesi i circa 40 dipendenti stanno avendo problemi. “Da novembre non sono stati versati i contributi - ha detto Sonila Lulia coordinatrice del Sì Cobas Pavia - e a dicembre loo ci è stato pagato in surroga dalla committente, ma è arrivato con dieci giorni die senza ilpresenza. Il 20 febbraio è attesa la mensilità di gennaio: non sappiamo però se arriverà e chi la pagherà”. Non avendo ricevuto risposte dall’azienda che li ha assunti per la sede di Badia Pavese, mercoledì i lavoratori hanno organizzato uno sciopero bianco.