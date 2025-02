Mistermovie.it - Mister Movie | Un Aggiornamento di Robert Pattinson su Batman Parte II rivela la Data di Inizio Riprese

Leggi su Mistermovie.it

I fan disono in attesa di scoprire cosa accadrà nel sequel di Thedi Matt Reeves, e, che tornerà a vestire i panni di Bruce Wayne, ha recentemente offerto nuovi aggiornamenti sul film. Durante un'intervista con Deadline, l'attore hato che ledi ThePart II non sono ancora iniziate, ma che sono previste per la fine dell'anno.aggiorna i fan su "ThePart II": lepartiranno a fine annoha sottolineato che, sebbene il film non sia ancora entrato in produzione, l'delleè ormai imminente: "Non l'abbiamo ancora girato, ma credo che entreremo in produzione alla fine dell'anno", ha dichiarato l'attore. Nonostante il progetto sia ancora nelle fasi preliminari, l'attesa per il ritorno del Cavaliere Oscuro è palpabile.