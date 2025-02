Mistermovie.it - Mister Movie | Tutti i Cachet di Sanremo 2025, il guadagno di Carlo Conti e gli Ospiti svelato

Il Festival dinon solo attira l'attenzione per le esibizioni musicali, ma anche per i compensi che ricevono i vari protagonisti, dal direttore artistico ai co-conduttori, dagliagli artisti in gara. Ecco un'analisi deie delle dichiarazioni rilasciate.Festival di: Compensi edei Protagonisti, direttore artistico e conduttore del Festival, ha parlato del suo compenso, suggerendo che sia inferiore rispetto alle edizioni precedenti. Sebbene non abbia rivelato una cifra esatta, ha dichiarato che il suoperè inferiore rispetto a quello di Amadeus nel 2024, che si aggirava intorno ai 700.000 euro.ha anche sottolineato che i compensi per condurree per le prime serate del sabato sono equivalenti, ma che conci sono ulteriori rimborsi e pagamenti per tutto ciò che ruota intorno all'evento.