Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo, Fedez prima di Bella Stronza voleva portare la Cover dei Velvet

Leggi su Mistermovie.it

è da sempre un palcoscenico in grado di suscitare emozioni forti, sia per gli artisti che per il pubblico. Ma quando c’èdi mezzo, ogni mossa diventa un argomento di discussione. Da settimane, il rapper è al centro dell’attenzione per la sua esibizione di, un brano che interpreterà insieme a Marco Masini durante la serata delle. Ma dietro questa scelta, si nasconde una storia che molti non conoscevano., trae momenti di riflessione: la verità dietro le scelte aIn un'intervista al podcast Pezzi,ha rivelato un dettaglio inedito: lache avrebbe volutonon era quella di. Inizialmente, infatti, il rapper aveva preparato una versione di Boyband dei, un brano che gli stava molto a cuore e che avrebbe dovuto eseguire con gli artisti Fuckyourclique, un gruppo cheammira molto per il loro stile “esplicito”.