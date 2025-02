Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, Roberto Benigni super ospite a sorpresa stasera

Il Festival dicontinua a riservare sorprese, e la serata dei duetti e delle cover, in programma14 febbraio, non fa eccezione. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, ha annunciato una presenza speciale che renderà la serata ancora più memorabile.Festival didella Serata dei Duetti e CoverDurante la conferenza stampa, Carlo Conti ha preso subito parola per ricordare il chitarrista Giorgio Cocilovo. Il conduttore si è scusato nuovamente per la gaffe del giorno precedente, riguardante un commento sulle votazioni della sala stampa dello scorso anno. Tuttavia, la notizia più entusiasmante è stata l'annuncio di und'eccezione:comeConti ha espresso la sua emozione nell'annunciare la presenza di, unche ha sempre desiderato avere nei suoi Festival precedenti.