Mistermovie.it - Mister Movie | Prime Reazioni di Mickey 17 svelano com’è il nuovo film con Robert Pattinson

Il regista premio Oscar Bong Joon-ho è pronto a tornare sul grande schermo con "17", undi fantascienza che vede protagonistain ben diciassette versioni diverse. Basato sul romanzo di Edward Ashton, ilracconta la storia di, un "sacrificabile" che si arruola in una missione spaziale per colonizzare unpianeta.Positive su17 conDopo la première londinese di "17", lesono state estremamente positive. Membri della stampa, altri registi acclamati e fan di Bong Joon-ho hanno elogiato il, descrivendolo come esilarante, selvaggio e a volte straziante. Adam McKay, regista di "Anchorman" e "The Big Short", ha definito il"un'allegoria perfetta per la fase terminale del capitalismo in cui ci troviamo".