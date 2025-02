Mistermovie.it - Mister Movie | Novità sul Film DC di Clayface con Jeff Wadlow e James Watkins in Lizza per la Regia

Il progetto cinematografico "" della DC ha compiuto un passo significativo con l'inizio delle registrazioni delle proposte dei registi. Secondo Deadline,sono i principali candidati per dirigere il, che si preannuncia come un thriller horror all'interno dell'universo DC.e Potenziali Registi e Visione del Progettoè noto per il suo lavoro nel genere horror, avendo direttocome "Imaginary" (2024), "Fantasy Island" (2020) e "Truth or Dare" (2018). La sua esperienza nel creare atmosfere inquietanti potrebbe essere perfetta per ""., dal canto suo, ha recentemente diretto il remake "Speak No Evil" (2024) e ha lavorato acome "Bastille Day" (2016) e "The Woman in Black" (2012), dimostrando una solida competenza nel genere thriller e horror.