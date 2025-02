Mistermovie.it - Mister Movie | Le foto dal set di Masters of the Universe rivelano Nicholas Galitzine come il principe Adam

Le prime immagini trapelate sui social media hanno offerto un'anteprima dell'adattamento di "of the" di Amazon MGM Studios, mostrandonei panni di Princein una scena contemporanea."of the": Un Nuovo Inizio per He-Man con un Ambientazione ModernaLe, condivise tramite l'account Instagram di Deuxmoi, ritraggonocon una maglia rosa mentre viene arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato con la Spada del Potere. Questa ambientazione moderna rappresenta una rielaborazione drammatica della storia delle origini di He-Man.Una Nuova InterpretazioneTradizionalmente, Princeè l'erede al trono di Eternia che si trasforma nel leggendario guerriero He-Man. Tuttavia, il nuovo film reimmagina la storia, con un giovane Princeche precipita sulla Terra e viene separato dalla sua Spada del Potere per due decenni prima di reclamare il suo destinocampione di Eternia.