Mister Movie | John Lithgow sarà Albus Silente nella serie di Harry Potter targata HBO?

Lareboot di, attesa sue Max nel 2026, potrebbe avere finalmente il suo. Secondo fonti vicine alla produzione,sarebbe in “trattative finali” per il ruolo del celebre preside di Hogwarts. Tuttavia,non ha ancora confermato ufficialmente la notizia, mantenendo il massimo riserbo sulla selezione del cast.il nuovodellatv, attore pluripremiato con sei Primetime Emmy alle spalle, è noto per la sua versatilità e il suo talento nell'interpretare ruoli complessi. Tuttavia, la possibilità di vedere un attore americano nel ruolo diha sorpreso molti fan. Nonostante ciò,ha già dimostrato di sapersi destreggiare con l’accento britannico, come ha dimostratosua interpretazione di Winston ChurchillThe Crown.