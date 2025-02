Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter, svelato il motivo per cui Mark Rylance ha rifiutato il ruolo di Silente

, inizialmente considerato per ildi Albusnella prossima serie TV didella HBO, ha rinunciato al progetto a causa della tragica scomparsa di sua moglie, Claire van Kampen, avvenuta a gennaio 2025. Questa decisione è stata presa per permettere adi elaborare il lutto in modo adeguato.Rinuncia aldi Albusnella Serie TV didella HBONel novembre 2024, Variety aveva riportato cheera in cima alla lista dei desideri per il casting deldi. Tuttavia, la HBO non aveva confermato la notizia, affermando che avrebbero rivelato i dettagli solo una volta finalizzati gli accordi. Dopo la rinuncia di, è stato annunciato che John Lithgow è ora preso in considerazione per ildi, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.