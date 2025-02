Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, errore clamoroso: lo spoiler del televoto prima dell’annuncio di Signorini

Credit: MediasetUn nuovo scivolone ha coinvolto la produzione del, con unche ha rivelato in anticipo il risultato delsettimanale, anticipando l'annuncio ufficiale di Alfonso.L'nellodelalDurante l'ultima puntata del reality, il pubblico è stato chiamato a esprimere la propria preferenza tra i concorrenti in nomination: Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda, Iagio Garcia, Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. Ilha decretato come vincitrice Jessica Morlacchi, ma la rivelazione è avvenuta bendell'annuncio ufficiale del conduttore.Gli spettatori che seguivano la diretta su Mediaset Infinity hanno infatti notato un titolo apparso troppo presto sullo schermo: Jessica Morlacchi è la preferita del pubblico.