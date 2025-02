Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18: chi sarà eliminato? I sondaggi dell’ultimo secondo

Leggi su Mistermovie.it

Il18 continua a regalare emozioni e colpi di scena ai telespettatori di Canale 5. Con l'avvicinarsi della 32ª puntata in diretta, in programma per lunedì 17 febbraio 2025, cresce la curiosità su chiil prossimo concorrente a dover abbandonare la Casa. Ionline forniscono alcune anticipazioni interessanti, ma il verdetto finale spetterà al pubblico attraverso il televoto ufficiale.Le percentuali di preferenza: chi è a rischio eliminazione?Stando agli ultimi, le preferenze del pubblico risultano così suddivise:Chiara Cainelli: 25%Iago Garcia: 24%Shaila Gatta: 17%Luca Giglioli: 15%Amanda Lecciso: 11%Alfonso D’Apice: 8%A conti fatti, i concorrenti più amati sembrano essere Chiara e Iago, che si confermano tra i favoriti di questa edizione.