Mistermovie.it - Mister Movie | Cover Sanremo 2025, Bella Stronza di Masini sarà modificata da Fedez?

Leggi su Mistermovie.it

Il Festival diè alle porte, e come spesso accade, non mancano le polemiche che animano il dibattito prima ancora dell'inizio della kermesse. Questa volta, al centro delle discussioni c'è la scelta didi portare sul palco del Teatro Ariston unadi "", il celebre brano di Marcoe la Polemica sulladi ""La decisione didi duettare consu questa canzone ha sollevato un polverone mediatico. Molti critici hanno espresso preoccupazioni riguardo al testo del brano, accusato di essere particolarmente aggressivo e di esaltare temi come la violenza e il sessismo. Tuttavia, i sostenitori del brano affermano che "" racconta una situazione di sofferenza emotiva e conflitto interiore, senza voler celebrare tali comportamenti.